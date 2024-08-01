Hollanda Krallığı Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands, Yozgat’ın o ilçesine gelecek! İşte detaylar

Hollanda Krallığı Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands, Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesinde 60 yıl önce Hollanda'ya giden Türk kadınları onuruna anıt ve sergi açılışı için Bahadın Beldesine gelecek.

Büyükelçi Wijnands, "Onları tanımlamak için 'öncü' doğru sözcük. Bu cesur kadınlar, Hollanda'nın gelişimine sıkı çalışmalarıyla katkıda bulunan ve ortak tarihimize önemli katkılarda bulundu" dedi.

Hollanda'nın Haarlem şehrinden Türkiye’ye getirilip Yozgat’tan önce Emirdağ (Afyon), Bursa ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde sergilenen “Öncü Türk Kadınları”, Yozgat’tan sonra, Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'ya gidecek. Haber Merkezi