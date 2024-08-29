Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı’nın kim olduğu ve hayatı vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı kimdir? Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı neden vefat etti? İşte detaylar…

Afyonkarahisar'ın akademik dünyasında derin izler bırakan ve "Hocaların Hocası" olarak tanınan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, 87 yaşında vefat etti.

PROF. DR. ŞEHABETTİN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1937 yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğan Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, eğitimine Bolvadin'de başladı ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, çeşitli kamu ve özel sektörlerde önemli görevler üstlendi. Milli Eğitim Bakanlığı adına Fransa’da aldığı eğitimle İktisat Doktoru unvanını kazanan Yiğitbaşı, akademik kariyerine Ege Üniversitesi'nde adım attı.

Yiğitbaşı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İdari ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yaparak önemli katkılar sağladı. 1992 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak atanan Yiğitbaşı, üniversitenin kuruluş sürecine liderlik ederek kalıcı eserler bıraktı. Bu özverili çalışmaları sonucunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne onun adı verildi.

AKADEMİK VE SANATSAL MİRAS

Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı, akademik başarılarının yanı sıra, karakalem çalışmalarıyla da tanınıyordu. "Mikroekonomi" ve "İktisada Giriş" adlı eserleri, akademik çevrelerde önemli referanslar arasında yer aldı. Evli ve dört çocuk babası olan Yiğitbaşı, hem akademik hem de sanatsal alanda birçok değerli miras bırakarak aramızdan ayrıldı.

CENAZE TÖRENİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kayınpederi, Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın babası olan Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı’nın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Bolvadin Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından Bolvadin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.