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“Hobby İsrail malı mı? Hobby Türk malı mı? Hobby hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Hobby, 1974 yılında Hobi Kozmetik bünyesinde kurulan krem, losyon, saç şekillendirici, sıvı sabun ve şampuan markasıdır. 2010 yılında, Hindistan merkezli FMCG şirketi olan Dabur International tarafından satın alınmıştır.

Hobi Kozmetik, ürünlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bu nedenle, Hobby markası artık uluslararası bir kimlik taşımaktadır. Hobby ürünleri dünyanın dört bir yanında bulunabilir ve geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilmektedir.

Bu bilgilerle, Hobby markasının İsrail menşeli olmadığını ve uluslararası bir ürün olduğunu belirtebiliriz. Hobby, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından güvenle tercih edilen bir kozmetik markasıdır.