İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Komisyon toplantısında yoğun bakımlarla ilgili sorunlar görüşülerek değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı ile alakalı İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Üç ayda bir düzenli olarak yapılan yoğun bakım hizmetleri değerlendirme komisyon toplantısı, Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan önderliğinde toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. Merkez ve ilçe hastanelerimizdeki yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşüldü, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi