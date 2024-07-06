Kadışehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan 15 Temmuz Kule Cafe yeniden hizmete açıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen darbe girişimini zihinlerde canlı tutmak amacıyla yapılan ‘15 Temmuz Kulesi’ hem ilçe halkının hem de ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

15 Temmuz Kulesi’nin içerisinde yer alan cafe bir süreliğine hizmete kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Temmuz Kule Cafe yeniden halkın hizmetine sunuldu.

15 Temmuz Kule Cafenin yeniden açılışı vesilesiyle akşam yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Kaymakam Tahir Ardal, Belediye Başkanı Davut Karadavut, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve kurum personeli katıldı.