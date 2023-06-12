Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yüzme kursu eğitimi verileceğini belirtti.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “İlçemiz pazar yeri yanında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda haftanın Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri erkek diğer günlerde ise bayan hemşehrilerimize hizmet sunacağız. Cavlak Termal Yüzme Havuzumuzda temizlik ve bakım nedeniyle sadece Pazartesi günleri hizmet vermeyeceğiz, diğer günlerde ise faaliyetimizi sürdüreceğiz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Zekiye Doğan