Çarşı merkezinde kapılarını açan poliklinik, son teknoloji ürünleri ile donatılmış ve güçlü bir hekim kadrosu ile hizmet verecek. Açılışa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, eski Bakan Lütfullah Kayalar ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Poliklinikte, Diş Hekimi Cihan Gün ve Diş Hekimi Ali Köküsarı ile Diş Teknikeri Gökhan Ateş'in işletmeciliğiyle her türlü diş tedavisi son teknoloji cihazlarla yapılabilecek. Poliklinikte ayrıca uzman kadro ve yılların verdiği tecrübeyle profesyonel sağlık hizmeti sunulacak.

Boğazlıyan ilçesi ve çevre bölgeye hizmet verecek olan poliklinik, özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi eksikliği yaşayan vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Poliklinikte yapılan tüm işlemler, son teknoloji cihazlar kullanılarak gerçekleştirilecek ve uzman kadrosu ile profesyonel bir hizmet sunulacak.

Poliklinik açılışında konuşan Diş Teknikeri Gökhan Ateş, "Vatandaşlarımız dişlerinin kıymetini iyi bilmeleri gerekir. İnsanlarımızın diş bakımları konusunda bilgi eksiklikleri var. Bakımsız olan diş zamanla çürüyecektir ve çeşitli rahatsızlıklar verecektir. O yüzden ağız ve diş sağlığı da çok önemli" dedi.

YILLARIN SEVDASI, YILLARIN ÖZLEMİ

Ayrıca, polikliniğin işletmecisi Diş Teknikeri Gökhan Ateş, yılların bir sevdası ve özlemi olan polikliniği Boğazlıyan'a kazandırdıklarını belirterek, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Özel Derman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, bölgedeki vatandaşların ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterecek ve kaliteli sağlık hizmeti sunacak.

Katılımcılar açılışın ardından polikliniği gezdi, bilgiler aldı. Haber Merkezi