30 bin 730 metrekare kapalı alana sahip hastanenin kaba inşaatı tamamlanarak tefrişat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden birine ev sahipliği yapan Yozgat’ın ilçelerinde de sağlık yatırımları devam ediyor. Pek çok ilçe yeni devlet hastanesine kavuşurken Yerköy İlçesinde de yeni devlet hastanesi açılışa gün sayıyor.

100 yataklı ve tam donanımlı, sağlıkta hizmet kalitesini yükseltecek yeni hastane özellikle sağlık birimleriyle dikkat çekiyor. Hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetini, konforunu ön planda tutan nitelikli hasta odaları, uluslararası standartlarda tam donanımlı ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi ile ilçenin sağlıkta sorunlarına çözüm olacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Nitelikli Hasta Odaları, Özellikli Hizmet Birimleri yer alıyor.

Bir blok halinde inşa edilen Yerköy Devlet Hastanesi’nde, 66 adet nitelikli hasta odası bulunuyor. Bunun 35’i tek yataklı, 31’i iki yataklı olacak. Tamamlandığında 5 ameliyathane hizmet verecek, her branştan 38 poliklinikte hasta kabulü yapılacak. Yoğun bakım ünitesinde 14 yatak yer alacak. Bunun 10’u yetişkin, 4’ü yeni doğan için ayrılacak. Diyaliz ünitesi, yanık ünitesi gibi özellikli hizmet birimleri ilçenin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek. Diyaliz ünitesi 15 yatak, yanık ünitesi 2 yatakla hizmet verecek. 3 poliklinikte hasta kabulü yapacak acil serviste ise 20 müşahede yatağı yer alacak.

Anne-bebek dostu programının yürütülebilmesi için gerekli mimari düzenlemeler de yapılıyor. Bebek bakım ve emzirme odaları, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yanı sıra mahremiyete dayalı, tek kişilik SDL adı verilen doğum odaları kurulacak. Anne adayları, refakatçisi ile birlikte kendilerini ev ortamında hissederek, hareket özgürlüğü kazanacak. Doğumdan sonra yine aynı oda içinde anne ve bebek kalmaya devam edebilecek.

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr Ali Demir, beraberinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Zafer Akdeniz, Destek Hizmetleri Başkan Yrd. Ömer Yıldız, Hastane Başhekim Yrd. Ahmet Samet Karagöz ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül, hastane inşaatını inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Yerköy Devlet Hastanesinin Kurban Bayramı sonrası açılarak ilçe halkına hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

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