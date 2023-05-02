Yeni terminal binası için 2021 yılında ihaleye çıkan Boğazlıyan Belediyesi inşaat çalışmalarına hız kazandırdı.

Terminallerin bir ilçenin vizyonu ve dışarıya açılan penceresi olduğunun altını çizen Başkan Coşar, yeni terminal binasının Kurban Bayramından sonra açılacağının müjdesini verdi.

“CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Yeni terminalin son derece modern ve işlevsel bir binaya kavuşacağını belirten Coşar, “İlçe halkına daha iyi hizmet verebilecek, diğer il ve ilçelerin uğrak yeri haline gelecek yeni terminalin, ilçe ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Her gün 7-8 bin civarında araç ilçemizden geçiş yapıyor fakat ilçemize uğramıyor. Yeni terminal binamızla birlikte bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Yüzlerce araç ilçemizde mola verecek, terminal yanında bulunan iş merkezlerimizden alışveriş yapma imkânı bulacak. İlçemize yapılan yeni terminal binamız ilçemizin cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

“TÜM EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ”

Mevcut binanın çok eski ve yeterince hizmet verdiğini vurgulayan Coşar, “Malumunuz mevcut terminal binamız çok eski ve yeterince hizmet veremiyor. Seçim çalışmalarımızda söylediğimiz gibi memleketimizin bütün eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ilçemize yeni bir terminal binası kazandıracağımızı söyledik. İmkanlar dahilinde tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Boğazlıyan'a yakışan yeni terminal binamızda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle Kurban Bayramı’ndan sonra hizmete açmayı planlıyoruz.

İlçemize vizyon katan daha birçok önemli projelerimizi ve yatırımlarımızı hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi