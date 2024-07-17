Yozgat Müftülüğü tarafından Akdağmadeni ilçesinde İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantının, İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Müftü Ali Gülden, İlçe Müftüleri Toplantısına başkanlık etmek ve bir dizi etkinliğe katılmak üzere Akdağmadeni ilçesine gitti.

Yaz Kur’an kursu öğrencileri ile buluşan Gülden, daha sonra İlçe Müftüleri Toplantısına katıldı.

Müftü Gülden, toplantı öncesi Namık Kemal İlkokulunda yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette Gülden, çocuklara hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin tarafından gönderilen hediyeleri dağıttı.

Toplantıda ilçe müftüleri ile bir araya gelen Gülden, “İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla toplantımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

İLÇE MÜFTÜSÜNE VEDA

Toplantıda gündem konularının görüşülmesinin ardından Gülden, Çorum İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal'a ilde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Toplantı sonrası öğle namazını Fatih Caminde kılan Gülden, namaz sonrası yaz Kur’an kursu öğrencileri ile sohbet etti.

KUR’AN KURSU VE CAMİ İNŞAAT ALANINDA İNCELEME

Akdağmadeni TOKİ konutları bölgesinde yapımı devam eden 4-6 yaş Kur'an Kursu ve TOKİ Kemal Karaer Cami inşaat alanına giderek incelemelerde bulunan Gülden, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.