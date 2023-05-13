Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde vatandaşların taleplerine cevap vermek için Cumartesi ve Pazar günü de hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar, seçim gününde oy kullanırken TC Kimlik Kartı veya Nüfus Kayıt Örneği gibi belgeleri yanlarında bulundurabilecekler.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri önemli bir süreçtir. Vatandaşlarımızın bu süreçte taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 13-14 Mayıs tarihlerinde açık olacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız, seçim gününde herhangi bir sorun yaşamadan oy kullanabileceklerdir. Seçimler öncesinde alınan bu kararla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TC Kimlik Kartı ve Nüfus Kayıt Örneği talepleri için kolaylık sağlanacak. Vatandaşlar, hafta sonu boyunca Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurarak bu belgeleri kolaylıkla temin edebilirler” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir