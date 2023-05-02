Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bulunan iller için yeni bir açıklama yaptı.

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerinde 350, 400, 450, 500, 550, 600 gün olan devlet yükümlülük hizmet süresinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Haber Merkezi