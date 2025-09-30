Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. En yüksek artış gayrimenkul ve teknik hizmetlerde görüldü. Buna göre endeks bir önceki aya göre yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 42,09 oldu.

Gayrimenkul Hizmetinde Artış Yaşanıyor

Geçen yılın aynı ayına göre H-ÜFE alt kalemlerinde en yüksek artış gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24 olarak gerçekleşti. Bunu mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51 ve ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 izledi.

Temmuz’da Yükseliş Gösterdi

H-ÜFE temmuz ayına göre de yükseliş gösterdi. Aylık bazda en fazla artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23 oldu. Bunu idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35 ve ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91 takip etti.

Genel Tablo Nedir?

Ağustos verileri, hizmet sektöründe fiyatların tüm alt kalemlerde arttığını ortaya koydu. Yıllık artışın yüzde 36’yı aşması özellikle gayrimenkul ve teknik hizmetlerde maliyetlerin hızlı yükselişini gözler önüne serdi.