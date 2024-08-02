Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yerköy Belediye personeli ile bir araya geldi.

Yerköy Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi ile bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyleyen Başkan Zararsız, “Toplantı hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

“Sendika dediğin işçisine yanında olduğunu hissettirecek” diyen Başkan Zararsız yaptığı açıklamada, “Düzenlemiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımıza iştirak edip, gelemeyen arkadaşlarımızın da bizlere desteğini ileterek, sizlere selamlarını gönderdiler. Türkiye’nin en büyük sendikası olan Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası personellerinin yanında olmaya devam edecek. Hizmet İş Sendikası çatısı alında çok güzel bir oluşum sağlayarak, emekçi kardeşlerimize tüm gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır Hizmet İş Sendikasına üye olan ve hala üyeliği devam eden arkadaşlarımız var. Bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet İş Sendikamız Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve yönetimi aldıkları kararla Türkiye genelinde emekçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.