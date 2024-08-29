Sendikada düzenlenen toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendika yönetim kurulu üyeleri, komite başkanları ve işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantı ile alakalı bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Komite Başkanlarımız ve İşyeri Temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızı Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da katılımı ile gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı değerli başkanımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.