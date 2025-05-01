Etkinlikte konuşan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayıs’ın, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü olduğunu belirtti.

Zararsız, Türkiye’nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teşkilat mensuplarıyla birlikte emek mücadelesini sürdürdüklerini ifade ederek, "Bugün alın terimizin, emeğimizin, birlik ve dayanışmamızın günüdür. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Zararsız, konuşmasında Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için görev yaparken şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andıklarını, iş kazalarında hayatını kaybeden işçileri de unutmadıklarını vurguladı.

"1 MAYIS HAFTASINDA ÜLKE GENELİNDE BASIN TOPLANTILARI DÜZENLEDİK"

Hak İş Konfederasyonu’nun kararı doğrultusunda 1 Mayıs haftası kapsamında farklı illerde çeşitli temalarla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Zararsız, “Kocaeli, Van, Aydın, Konya ve Gaziantep’te emek gündemli konuları kamuoyuyla paylaştık. 81 ilde yapılan etkinliklerle güçlü bir dayanışma ortaya konuldu” diye konuştu.

“İŞÇİLERİN YANINDA OLDUĞUMUZU HAYKIRIYORUZ”

Zararsız, Van ve Diyarbakır belediyelerinde işten çıkarılan ve 360 gündür direnişte olan işçilerin yanında olduklarını ifade ederek, Lezita, Altındağ Belediyesi ve Yolbulan’da grev yapan emekçilerin haklı mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Sendikal haklara yapılan müdahaleleri kınadıklarını belirten Zararsız, “İşten çıkarılan emekçilerin işlerine iade edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN SÜRECİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayan Zararsız, Hak İş Konfederasyonu olarak milli birlik ve beraberliği esas alan sürece destek verdiklerini kaydetti.

“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMALI”

Zararsız, emekçilerin maaşlarının enflasyona karşı korunması, asgari ücret tespit komisyonunun demokratik bir yapıya kavuşturulması ve adil bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Çalışamayan veya geliri yetersiz vatandaşlara asgari gelir yardımı sağlanmasını, işsizlik sigortası sisteminin daha kapsayıcı hale getirilmesini istediklerini aktaran Zararsız, vergi yükünün de adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi.

"SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Sendikal hakların güvence altına alınmasının çalışma hayatı için elzem olduğunu kaydeden Zararsız, toplu sözleşme süreçlerinin hızlandırılması, iş güvencesinin artırılması ve arabuluculuk sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE SÜRMELİ"

Kayıt dışı ve güvencesiz çalışmanın sona erdirilmesi gerektiğini belirten Zararsız, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamına yönelik destekleyici politikalar geliştirilmesini talep etti. Ayrıca iklim değişikliğine karşı yeşil işler ve çevre dostu istihdam stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE YÖNELİK POLİTİKALAR GÜNCELLENMELİ"

İş ve sosyal güvenlik mevzuatının göçmen ve mültecileri de kapsayacak şekilde uyum odaklı bir biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getiren Zararsız, ev hizmetlerinde çalışan işçilerin de sosyal güvence altına alınmasını istedi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİ ADİL HALE GETİRİLMELİ"

Emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden Zararsız, emeklilik sisteminin gelir güvencesi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

"696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Zararsız, 696 sayılı KHK ile elde edilen kadro hakkının önemli bir kazanım olduğunu, ancak kadro dışında kalan işçilerin durumunun da çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kadroya geçen işçilere tayin hakkı verilmesi, ilave tediye ödemelerinden yararlanmaları ve görev tanımı belirsizliğinin giderilmesi gibi taleplerini dile getiren Zararsız, kamu işçileri için kalıcı kazanımlar içeren bir toplu iş sözleşmesi yapılması gerektiğini söyledi.

"MAZLUM COĞRAFYALARIN YANINDAYIZ"

Zararsız, Filistin başta olmak üzere Doğu Türkistan ve Arakan gibi bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, “Hak İş olarak, insan onurunun korunmasını evrensel bir değer olarak görüyoruz. Siyonist İsrail’in saldırılarını kınıyoruz. Barış, huzur ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"İŞYERLERİNDE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

İşyeri ortamlarında şiddet, mobbing ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanmasını ve “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi”nin yaygınlaştırılmasını isteyen Zararsız, sosyal diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi çağrısı yaptı.

"ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İLE EMEĞİN ONURU KORUNUR"

Zararsız, tüm emekçileri sendikalı olmaya ve HAK-İŞ çatısı altında birleşmeye çağırarak sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü biliyoruz ki; emeğin onuru örgütlü mücadelede, işçinin güvencesi Hak İş’in yolundadır! 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!”