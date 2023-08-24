İmza töreninde bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen, çalışanının emeği ve alınteri üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayan Yamaçlı Belediye Başkanımız Şaban Altıntaş’a, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir