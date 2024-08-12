Hizmet İş Sendikası ile Ovakent Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Ovakent Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan ile birlikte üyelerin mağdur olmaması için, ince eleyip sok dokuyarak sözleşmeyi tamamladıklarını söyledi.

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada, “Belediyenin en temel taşlarından olan, kar-kış, gece-gündüz sokakta çalışan üyelerimizi mağdur etmeyen Ovakent Belediye Başkanımız Tuncay Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.