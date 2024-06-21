"Bu kirli propagandadan en az etkilenen ülkelerden biriyiz" diyen Genel Başkan Taşcı, "Hızlı büyüyen bu tehlikeden ülke olarak etkilenmiyor değiliz" şeklinde konuştu.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı şunları söyledi: “Özellikle son dönemde, geçmişte veya günümüzde bir şekilde ülkeye girmiş olup kendini saklamayı başaran küresel çetenin tetikçileri ve etki ajanları bir anda mantarlar gibi çoğalarak gençlerimizi zehirlemek için özel bir gayret içine girmişlerdir. Bu sinsi adımı biz görüyoruz. Eminim ki millî ve manevî hassasiyeti bulunan herkes görmektedir. Dinsizlik propagandası ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapılmaktadır. Ümmetin gençleri de sosyal medyada ciddi zaman geçirmekte ama yeterli düzeyde İslâm bilgisine sahip olmadıkları için yapılan kirli propagandaya zaman zaman mağlup olabilmektedirler. Bu sebeple sosyal medya asla ihmal edilmemeli, bu alanda boşluk bırakılmamalıdır. Tam da bu noktada Diyanet İşleri Başkanımıza bir talep sunuyoruz. Özellikle gençlerin dilini konuşabilecek, gönlüne girebilecek, onları heyecanlandırabilecek, sorularına cevap verebilecek, kafalarına takılan konular hakkında ikna edebilecek ve bu alanda eğitimini almış, bu alanda yetiştirilmiş ve bu konularda uzman olan ‘Diyanet Sosyal Medya Görevlisi’ kadrosunun oluşturulmasını ve kısa zamanda bu yönde kaliteli gençlerin yetiştirilip atanmasını talep ediyoruz. Böyle bir çalışmanın son derece faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Zira gençlerin tamamına yakını sosyal medyada gezinmektedir. Gençler camiye gelmiyorsa biz onlara gidelim.”