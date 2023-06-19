Genel Müdürlüğün geliştirdiği, ‘UYAP Akıllı Asistan’ projesi ile kullanıcılar e-satış Portal’da sorularına daha hızlı ve konforlu bir şekilde cevap alabiliyor.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Çağrı merkezimizin yükünü azaltan ve kullanıcıların en kısa sürede bilgi alabilmesini sağlayan ‘UYAP Akıllı Asistan’, yaşanan zaman kaybı ve bilgiye erişim güçlüğüne son veriyor. ‘https://esatis.uyap.gov.tr’ adresinde hizmete alınan ‘UYAP Akıllı Asistan’a Vatandaş Portal ve Kurum Portal uygulamalarından da erişilebiliyor. Yaklaşık 10 bin soru ile eğitilen, yapay zekâ destekli ‘UYAP Akıllı Asistan’ toplamda 3 milyon TL’lik lisans maliyetinden tasarruf sağlıyor. ‘Daha Zeki UYAP’ hedefiyle güncel yapay zekâ teknolojileri ve büyük veri uygulamaları üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ederek başta UYAP Bilişim Sistemlerine ve ülkemizin yapay zekâ ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. Haber Merkezi