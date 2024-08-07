Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binasının hızla yükseldiğini söyledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binasının bitmesi durumunda Yozgatlı vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.