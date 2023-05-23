Başkan Coşar, Boğazlıyan’ın üretim kapasitesi yatırımlarla hamdolsun günden güne artıyor, güçlendiğini ifade etti.

Coşar yaptığı açıklamada; “Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizin 2. Kısım genişleme alanı için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Böylelikle 107 hektarlık mevcut alanını 250 hektar ilave alanla genişletiyor, toplamda 357 hektarlık alana ulaştırıyoruz. Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, mücadele edeceğiz; hep ileriye, daha ileriye gideceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir