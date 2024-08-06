Son günlerde medyada çıkan haberler, Hizbullah komutanı Ali Cemaleddin Cevad'ın ölümüyle ilgili çeşitli iddiaları gündeme taşıdı. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Cevad gerçekten öldü mü, yoksa bu sadece bir dezenformasyon mu? Ali Cemaleddin Cevad kimdir ve Hizbullah içindeki rolü nedir? Detaylar haberimizde...

ALİ CEMALEDDİN CEVAD KİMDİR?

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ın ölümü, son günlerde kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, Hizbullah komutanı Ali Cemaleddin Cevad kimdir, öldü mü? İşte detaylar...

ALİ CEMALEDDİN CEVAD ÖLDÜ MÜ?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın Ebba bölgesinde düzenlediği hava operasyonunda Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ı hedef aldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabında operasyon anına ait görüntüler paylaşıldı ve Cevad'ın öldürüldüğü bildirildi.

IDF'NİN AÇIKLAMASI

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), bu akşamın erken saatlerinde, Hizbullah'ın Radwan Gücü komutanı terörist Ali Cemaleddin Cevad'ı etkisiz hale getirmek için güney Lübnan'daki Ebba bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Cevad'ın etkisiz hale getirilmesi, Hizbullah terör örgütünün güney Lübnan'dan kuzey İsrail'e yönelik terörist faaliyetleri teşvik etme ve yürütme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır.

Hizbullah ise Ali Cemaleddin Cevad'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı doğruladı ve Cevad'ın ölümünü teyit eden bir fotoğraf paylaştı.