Türkiye'deki yollarda gelişme devam ediyor. Kaliteli seyahatler için yapılan yollarda hız sınırları geçtiğimiz yıllarda artırılmıştı.

Ancak son dönemde radar şikayetleri artmaya başladı ve hangi yolda kaç kilometre hızla gidilmesi gerektiği, nerelerin meskun mahal olduğu, trafik işaretlerinin doğru limitleri göstermediğine dair bildirimler gerçekleşti.

Bölünmüş yollarda hız limiti 110, toleransıyla birlikte 121 kilometreyken birden meskun mahale giriş yapıldığı için hız sınırı 70 kilometreye düşüyor ve 121 kilometre hızdan 70'e anında düşmek mümkün olmadığı için bazı noktalarda radar cezaları sürücülere tebliğ ediliyordu.

Günümüz şartlarına göre dizayn edilmiş akıllı otoyollar bulunmasına rağmen bazı noktalarda hız sınırları düşük kalıyor ve trafiğin de oluşmasına neden oluyor. Araçlardaki gelişim ve yakıt tasarrufu için gereken hızları yakalamak zorlaşıyor.

İstanbul’da Hız 80 Kilometre

İstanbul'da 3 şeritli E-5 yolunda hız sınırı 80 kilometre olarak uygulanıyor ve bu durum sık aralıklarla konulmuş kameralar tarafından denetleniyor. Gerekli halleder hız sınırı aşımından dolayı cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız sınırıyla İstanbul'da E-5'te trafiğin olmadığı zamanlarda seyahat etmek zaman kaybına neden oluyor.

Şu An Hız Sınırları Ne Kadar?

Türkiye'de hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollarda olmak üzere kategorilere ayrılmış durumda. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10 tolerans veriliyor. Örnek vermek gerekirse Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Ancak bunun üzerine yüzde 10 tolerans konulduğunda hız sınırı 154 kilometreye çıkıyor. Böylece radar ya da karayolu üzerindeki kameralar tarafından yapılan tespitlerde 154 kilometre/saate kadar hız cezası uygulanmıyor.

Araç tipine göre hız sınırları da farklılık gösteriyor. En yüksek hız sınırı otomobillere tanınırken minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet, traktör, iş makinesi gibi araçlar için ayrı ayrı hız limitleri bulunuyor.

Navigasyonlardan Takip Edilebilecek

Hız sınırlarından emin olmadığınız zaman navigasyon uygulamaları üzerinden bulunduğunuz yoldaki hız sınırını kontrol edebilir ve cezayla karşılaşmamak için uygun süratlerde seyahat edebilirsiniz.

Hız Sınırları Da Değişir Mi?

Hız sınırlarının bazı noktalarda yükseltilmesine ilişkin karar alınacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hiç kullanılmayan, ıssız yerlere konulan yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları değerlendirilecek.

31 Aralığa Kadar Sonuçlanacak

Yapılacak çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek, birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.