Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara - Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video paylaştı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıklayarak, ceza tutanağını paylaştı.

"Çok Daha Dikkatli Davranacağım"

Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu ceza tutanağını da paylaştı.