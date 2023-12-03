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Artık milyonlarca vatandaş, ev satışı ve tapu işlemleri gibi konularda daha bilinçli ve etkili adımlar atabilmek adına araştırmalar yapmaktadır.

Hisseli tapu satışlarında yaşanan yenilikler, işlemleri daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Birden fazla kişinin sahip olduğu hisseli tapularda, tapu devri için gerekli işlemler, hisse sahiplerinin ortak kararlarıyla daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Özellikle miras konusunda yapılan önemli bir değişiklik, kardeşler arasında taşınmaz mal devri sürecini kolaylaştırmıştır. Artık miras kalan taşınmazların kardeşlere devri için noter işlemi zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Mirasın payının kardeşe devredilmesi için artık noter onaylı bir sözleşme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kardeşler arasında yazılı bir sözleşme imzalayarak miras payının devri işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

TAPU HAZIR OLMALI!

Hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir detay da, tapu devri işlemlerinde tapunun hazır olmasıdır. Hisseli tapuların satışı için hisse sahipleri ortak bir karar almalı ve tapu işlemleri sırasında hazır bulunmalıdır.

Ayrıca, mirasçılar tapu devri işlemleri için avukata vekalet verebilmektedir. Hisseli tapu alımında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlandıktan sonra, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.