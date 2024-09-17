Nevşehir’de bir kadın hediyelik eşya dükkanından aldığı çantayı, yanında getirdiği bir başka çantaya koyarak çalmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ürgüp ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Meydanı yakınlarında hediyelik eşya satan bir mağazaya gelen kadın, hemen girişteki çantalarla ilgilenmeye başladı. Kadın eline aldığı bir çantayı yanında bulundurduğu çantanın içerisine koydu. İş yeri sahibi kameradan gördüğü olay sonrasında kadının yanına gelerek elindeki çantayı boşaltmasını istedi. Hırsızlık yapan kadın çaldığı çantayı çıkararak mağaza sahibine teslim etti. O anlar iş yerine ait güvenlik kameralarına anbean yansırken, iş yeri sahibi kadın hakkında şikâyetçi olmadı.