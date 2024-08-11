Hiram Abas, 1932 yılında İstanbul’da doğmuştur. Osman Hamdi Bey’in yeğeni Mübarek Galip Eldem ve Munise Eldem’in torunu olan Abas, genç yaşlarda boks ile ilgilenmiş ve çeşitli küçük çaplı şampiyonluklar elde etmiştir. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî Şubesinden mezun olan Abas, Millî İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) önemli görevlerde bulunmuştur.

Abas, müfettişlik görevinden sonra yedek subay olarak MİT'te çalışmaya başlamış ve 12 Mart döneminde teşkilatta etkin roller üstlenmiştir. 1978 yılında Namık Kemal Ersun’un tasfiyesiyle ilişkili olarak kendi isteğiyle MİT'ten ayrılmıştır. 1983 yılında tekrar MİT’e dönmüş, ancak 1988’de yayımlanan MİT raporu olayında sorumlu görülerek, raporu kaleme alan Mehmet Eymür ile birlikte pasif göreve alınmak istenince teşkilattan kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Abas, Turgut Özal’ın MİT'i sivilleştirme projesinin başında olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddialarıyla da anılmıştır. Amerikan silah firmalarının Türkiye temsilciliğini yapan bir şirkette çalışırken, 26 Eylül 1990 sabahı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Evinin yakınlarında, belediye işçisi kıyafetleri giymiş kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucunda yaşamını yitiren Abas’ın cinayeti Devrimci Sol tarafından üstlenilmiştir, ancak faili hâlâ bulunamamıştır.

Ailesi arasında babası kaptanlık yapan Hilmi Abas ve annesi Fatma Roksan Abas, 27 Ocak 1981’de vefat etmiştir. Çocukları Cengiz ve Cenan'dır. Dört dayısı ise Galip, Memduh, Hüsrev ve İskender Eldem’dir. Hiram Abas, Korkut Eken ile abi-kardeş ve eski MİT müsteşarı korgeneral Mehmet Fuat Doğu ile baba-oğul ilişkisi içindedir.