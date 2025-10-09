Gizemli Adam Hiraizerdüş

Besteci, şair, yazar ve şarkıcı olan Hiraizerdüş’ün ilginç bir tarzı olması konserlerinde sahneye maskeyle çıkması ve şarkılarının tarzı hakkında daha çok şeyin merak edilmesine neden olurken Hiraizerdüş gizemini korumaya devam ediyor. Peki, Hiraizerdüş kimdir? Hiraizerdüş nereli, kaç yaşında? Hiraizerdüş Hangi Dine Mensup? Hiraizerdüş neden maske takıyor? İşte bu soruların cevabı…

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan konser videoları ve videolarda kullanılan şarkıları ile oldukça popüler hale gelen Hiraizerdüş ile ilgili merak edilen birçok soruyu sizler için derledik. Hiraizerdüş’ün şarkılarını severek dinleyenler onun hakkında merak ettikleri soruların cevabını arama motorlarında aratıyor.

Hiraizerdüş kimdir?

10 Ekim 1983 yılında Artvin Şavşat’ta dünyaya gelen Hiraizerdüş’ün gerçek adı ise Hakan Bozdağ’dır. Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi’de geçirmiştir. Hakan Bozdağ besteci, şair, yazar, şarkıcıdır. Şiraz ve Şam Bölgelerinde üç sene fen ilmi görmüştür. Henüz 15 yaşındayken Hiraizerdüş ismini kendisine lakap olarak seçmiştir. Hiraizerdüş’ün anlamı ise, “kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer” şeklindedir.

Şarkıcı İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen eserler yazmıştır ve zaman zaman bunları sesli bir şekilde okumaktadır. İlk kitabi Elya olmuştur. Bundan sonra Çok Güzel Tükendik, Topla Yüreğimi Gidelim Buradan isimli kitaplarını yazmıştır.

Albümleri

2019 Papatya

2019 Ervah-ı Ezelden Akustik 2

Gece Ölür Biz Kalırız

Bi Gönlüne Ben Sığmadım

Selam Yolla

Deyin Ona

Ervah-ı Ezelden

Hiraizerdüş Kaç Yaşında, Nereli?

Artvin Şavşatlı olan sanatçı 1983 doğumludur ve 40 yaşındır. Terazi burcudur.

Hiraizerdüş Hangi Dine Mensup?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Hiraizerdüş alevi değildir fakat hangi dine inandığı ile ilgili de bir bilgi bulunmamaktadır.

Hiraizerdüş Neden Maske Taktığını Açıkladı

Hiraizerdüş ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de neden maske taktığıdır. Bununla ilgili net bir açıklama yapmamıştır fakat bir konuşmasında, ”Sarısuyu ben aşırı seviyordum. Bakkalda satılıyordu o zamanlar. Bende çok istiyordum. Gerçekten isyanlarımı arttırdığım bir gün, ormanlık alanda küçük bir para buldum. Koşarak bakkala gittim ve 7 tane sarısu istedim. Çünkü evde 6 kişi daha var. Bakkal bana paranın artık geçmediğini söyledi. Bende aldığım yere geri bıraktım parayı. Daha sonra 1 metre sonra kağıt para buldum. Onunla birlikte koşarak bakkala gittim ve 7 tane sarısu aldım. Artan parayı da parayı bulduğum yere bıraktım.7 sarısuyu da eve götürdüm. Benim aslında maske hikayem, hayat hikayem buna benziyor. Ben 7 tane sarısu istiyorum, devamı kiminse onun olsun. Ben 1 adamım, 2 adamlık muamele istemiyorum. Belki de bu yüzden maske takıyorum.” ifadelerini kullandı.