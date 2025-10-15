Son günlerde Hint sinemasının parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Suraj Chavan, sadece başarılı oyunculuğuyla yanı sıra, aynı zamanda karizması ve yakışıklılığıyla da sosyal medyada herkesin ilgisini çekti.

Chavan, Maharashtra, Baramati'nin Modhave Köyü dünyaya geldi.

Zorlu çocukluk geçiren Chavan, küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve 8. sınıfa kadar kendini okutabilmiştir. 5 kız kardeşiyle kalan Chavan, tüm sorumluluk ona kalmıştır.

Sosyal Medya Popülerliği

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli ve yaratıcı Marathi videolarıyla ün kazanmıştır.

Özellikle "Goligath" ve "Bukkit Tengul" gibi akılda kalıcı sözleri, onu milyonlarca takipçiye ulaştırmıştır.

Instagram'da 2.1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Hangi Yarışmada Ödül Kazandı

Riteish Deshmukh'un sunduğu popüler reality show Bigg Boss Marathi 5'e katılmış ve 100 günlük mücadele sonunda şampiyon olmuştur.

Suraj Chavan Filmleri

Musandi (2023)

Raja Rani (2024)

Zapuk Zupuk (2025)