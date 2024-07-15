Hikmet Ulucan, mikrosefali hastalığına rağmen yaşam enerjisiyle çevresine neşe saçıyor. Diyarbakır merkezinde yaşayan Ulucan, "Hiko Baba" olarak biliniyor ve uluslararası düzeyde bir fenomen haline gelmiş durumda. Günlük hayatında kıraathaneleri ziyaret eden ve sıkça fotoğraf çektiren Hikmet, günde yaklaşık 500 kişiyle fotoğraf çekiliyor.

Mahalle arkadaşı Kadir Çekim, Hikmet'in tanınırlığının büyük ölçüde sosyal medya sayesinde arttığını belirtiyor. Çekim, Hiko Baba'nın Diyarbakır'ı ve kendisini dünya genelinde tanıttığını, hatta birçok ülkeden ziyaretçilerin geldiğini ifade ediyor. Hikmet'in yaşam masraflarının arttığını belirten Çekim, yetkililerden destek beklediklerini de dile getiriyor.

Hikmet Ulucan, mahalle esnafı tarafından da sevgiyle karşılanıyor. Özellikle çocuklara olan sevgisiyle tanınan Hiko Baba, Diyarbakır'ın ötesinde tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir isim olarak yaşamını sürdürüyor.

Hiko Baba olarak bilinen Hikmet Ulucan'ın dokunaklı hikayesi dünya çapında dikkatleri üzerine çekiyor. Mikrosefali hastalığına rağmen yaşam dolu bir enerjiyle çevresine neşe saçan Hikmet, uluslararası düzeyde de tanınan bir fenomen haline gelmiş durumda. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin sayısı günde yaklaşık 500'e ulaşıyor.

Mahalle arkadaşı Kadir Çekim, Hikmet'in sadece bir engel değil, aynı zamanda neşe dolu bir insan olduğunu vurgulayarak, onunla gurur duyduklarını belirtiyor. Hikmet'in tanınırlığının büyük ölçüde sosyal medya sayesinde arttığını dile getiren Çekim, Hiko Baba'nın Diyarbakır'ı ve kendisini dünya genelinde tanıttığını, hatta birçok ülkeden ziyaretçilerin geldiğini ifade ediyor.

Hikmet'in günlük hayatında kıraathanelere uğrayıp gezdiğini ve bu sırada birçok kişiyle fotoğraf çektirdiğini belirten Çekim, Hikmet'in yaşam masraflarının arttığını ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini de ekliyor. Hikmet'in mahalle esnafı tarafından da sevgiyle karşılandığı ve özellikle çocuklara olan sevgisinin herkes tarafından takdir edildiği vurgulanıyor. Hiko Baba, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir sima olarak yaşamını sürdürüyor.