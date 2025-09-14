Hikmet Eraslan 1971 yılında Doğubeyazıt'ta doğdu.

İlkokulu burada bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, üniversiteyi ise turizm üzerine Londra'da tamamladı.

Sanata İlgisi Fazlaydı

Sanata olan ilgisi de Londra'da başladı.

Özellikle Rönesans dönemine ve o dönemde yaşayan sanatçılara karşı ilgisi çok fazladır.

O dönemde yaşayan ve Dosso Dossi takma adını kullanan İtalyan ressam Giovanni di Niccolò de Luteri'ye ise ayrı bir hayranlık duyuyor.

Nitekim İtalya'da yaşadığı dönemde bu sanatçının isim hakkını alarak, İstanbul'a döndükten sonra kurduğu şirketlerine verdi. Koleksiyonunda İtalyan ressamlara ait eserler yoğunlukta.

Sanatla Yolculuk

Eraslan, koleksiyonunda bulunan eserlerin bir kısmını, Dosso Dossi Fashion Show (DDFS) ismiyle düzenlediği hazır giyim fuarlarında sergileyerek, geniş kitlelerin sanata ilgi duymalarını amaçlıyor.

Nitekim bu kitabı da bu amaçla hazırladığını belirtiyor.

Sanatın adeta hayatın kendisi olduğunu vurgulayan Eraslan, fırsat buldukça dünyanın önde gelen müze ve sanat galerilerini ziyaret ediyor.