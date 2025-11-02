Futbol camiasından önemli bir yeri olan Hikmet Çapanoğlu'nun ölümü sevenlerini derinden üzdü.

Beşiktaş Spor Kulubü Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımında, "Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çapanoğlu Neden Öldü

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Hikmet Çapanoğlu Kimdir?

Hikmet Çapanoğlu 29 Ekim 1976, İstanbul doğumludur. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Hikmet, 1995 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalamıştır. Fakat ilk sezonunda kadroda kendine yer bulamamış ve Ekim ayında 2. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiralanmıştır.

Daha sonra Kuşadasıspor, Diyarbakırspor, Kayseri Erciyesspor, Çorluspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok takımda forma giydi. 1997-98 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998’de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Profesyonel kariyerine kadar farklı yaş kategorilerinde 40 kez milli takıma çağrılan Hikmet Çapanoğlu, futbolculuk döneminde savunmadaki çalışkanlığıyla tanındı. Profesyonelliğe geçtikten sonra milli forma şansı bulamadı ancak futbol yaşamı boyunca takım ruhu ve disipliniyle dikkat çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna adım atan Çapanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yaptı. Son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak çalışmaktaydı.