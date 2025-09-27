Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldığı programda tarihin en iyi beşlisini sayarken İbrahim Kutluay için "Her ne kadar kendisini sevmesem de Sezar'a hakkını vermek gerekir" ifadelerini kullandı. Hidayet Türkoğlu'ndan İbrahim Kutluay'a şaşırtan sözler: Sevmesem de hakkını vermek lazım Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk oldu.

Söylediği Sözler Gündem Oldu

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde son dakikaları en iyi oynayabilecek 5'i sayması istendiğinde ise, "Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay'ı koyuyorum" dedi. "Kendisini sevmesem de Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir" diyen Türkoğlu, "Sonuçta bir sporculuk kariyeri var. Saygı duymak gerekebilir" İfadelerini kullandı.

Türkoğlu Mesaj Göndermişti

Slovenya’daki Eurobasket 2013’te büyük bir hezimet yaşayan ve eleştiri oklarının hedefi olan A Milli Basketbol Takımı'mızı belki de en ağır şekilde eleştiren isimlerden biri İbrahim Kutluay olmuştu. Kutluay’ın sert açıklamalarının ardından ise Hidayet Türkoğlu, eski milli oyuncuya “Özür dilemeli” mesajı göndermişti.

Kutluay ise, "Amacım maçları izleyip kahrolan insanlara bunun nedenini anlatmaktı. Açıklamalarım sonrası kırılan varsa yapacak pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Basketbol kişisel bir oyun değildir, eleştirileri tüm takım kendi üstüne almalıydı” açıklaması yapmıştı.

Hidayet Türkoğlu Kimdir?

Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa semtinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları Bayrampaşa, Yıldırım mahallesinde geçiren Türkoğlu, ilkokul eğitimini Bayrampaşa Yıldırım İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Basketbolla ilkokul yıllarında tanışan Türkoğlu, o yıllarda ağabeyinin antremanlarına giderdi. Takım antrenörü onun uzun boyu nedeniyle keşferedek okul takımına aldı.

Başarılarından Dolayı Burs Kazandı

Basketboldaki başarısı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji'nde burs kazandı ve 15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji'nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü. 1995-1996 sezonunda Efes Pilsen ile sözleşme imzaladı. Başarılı performası ile göz dolduran Hidayet, 1998 yılında Efes Pilsen'le 8 milyon dolar değerinde 9 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

En İyi Yabancı Oyuncu Oldu

Hidayet Türkoülu, 2000 yılı Haziran ayında yapılan 2000 NBA Seçmeleri'nde en iyi yabancılar arasına girdi ve Sacramento Kings tarafından 1. tur 16. sıradan seçildi. Böylece NBA draftında en iyi dereceyle seçilen Türk oyuncu unvanını aldı. Sacramento Kings takımıyla 2000-01 sezonununa başlayan Hidayet, NBA'de ilk kez 1 Kasım tarihinde oynanan Cleveland Cavaliers maçında forma giydi ve takımının 102-100 yenildiği maçta 5 dakikada 3 sayı kaydetti.

Dünya İkinciliği Yaşadı

15 yıl NBA'de forma giyen Türkoğlu, Efes Pilsen A takımında 5 yıl oynadıktan sonra 2000'de NBA'e gitti. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers takımlarında forma giyen Türkoğlu, A Milli Takım ile 2001'de Avrupa, 2010'da ise dünya ikincilikleri yaşadı.

Hidayet Türkoğlu, 13 Kasım 2015 tarihinde basketbolu bıraktığını açıkladı. NBA hayatına son veren Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su oldu.

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2016 tarihinde eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Hidayet Türkoğlu'nu Başdanışmanlığına atadı. Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Basketbol Kariyeri Hakkında Bilgiler

1996–2000 - Efes Pilsen

2000–2003-Sacramento Kings

2003–2004 - San Antonio Spurs

2004–2009 - Orlando Magic

2009–2010 - Toronto Raptors

2010-2010 - Phoenix Suns

2010–2014 - Orlando Magic

2014-2015 - Los Angeles Clippers

Nba İstatistikleri

Bir maçta en yüksek sayı; 39 (Washington Wizards'a karşı, 13/3/2008)

Bir maçta en yüksek asist; 13 (2 kere)

Bir maçta en yüksek top çalma; 4 (6 kere)

Bir maçta en yüksek blok; 3 (5 kere)

Bir maçta en uzun oynamas süresi 50 dakika.