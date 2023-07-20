Hicri Yılbaşı kutlamaları için sahada görev aldıklarını söyleyen AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları ekibi, kutlamaların gençler arasında geleneksel değerlere sahip çıkılmasını sağladığını söyledi.

İl Gençlik Kolları tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada, “AK Gençlik, sahada Hicri yılbaşı kutlamaları için özveriyle görev alıyor. Kutlamalar, gençler arasında geleneksel değerlerimize sahip çıkmamızı sağlıyor. Coşku dolu etkinliklerle dolu geçen bu özel günlerde sevinç ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. AK Gençlik, gelecek nesillere bu anlamlı geleneği aktarmak adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. İslam âleminin Hicri yılbaşısını gönülden kutluyoruz ve birlikte daha nice güzel etkinlikler düzenlemeyi dört gözle bekliyoruz” denildi. Melike Aslı Arslan