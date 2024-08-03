Hibe Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Yozgat dahil 81 ilde proje başvuru sahibi girişimcilere Temmuz 2024’te toplam 103,2 milyon lira hibe desteği ödendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan, TKDK tarafından uygulanan IPARD II Programı dönemindeki temmuz ayı ödeme tutarları açıklandı.

TKDK tarafından uygulanan IPARD II Programı dönemindeki temmuz ayı ödeme tutarları şöyle:

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: 42 milyon 345 bin lira

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: 29 milyon 463 bin lira

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar: 19 milyon 871 bin lira

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı: 11 milyon 618 bin lira

Türkiye ve AB eş finansmanında yürütülen IPARD Programı kapsamında, AB standartlarında yatırımların hayata geçirilerek kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.