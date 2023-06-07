Bozok Üniversitesini temsilen toplantıya katılan ve heyete başkanlık eden Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu, Yozgat Bozok Üniversitesi ile Hollanda Yozgatlılar Federasyonu işbirliğinde yürütülecek projelerin Yozgat ile Hollanda arasında köprü olacağını söyledi.

Prof. Dr. Gündoğdu konuşmasının devamında: “19-25 Mayıs tarihleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın Akbuga, Dr. Öğretim Üyesi Esin Cerit, Araştırma Görevlisi Dr. Aybike Bahçeli, Hemşirelik Bölümü öğrencisi İbrahim Yunus Akıncı’dan oluşan heyet ile birlikte eğitim çalışmaları kapsamında Hollanda Yozgatlılar Federasyonu’nun daveti üzerine Hollanda’ya gittik. Federasyonumuz aracılığı ile Hollanda Saxsion Üniversitesi ile yapılacak işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Görüşme kapsamında karşılıklı hoca değişimi, Hollandalı öğrencilerin Yozgat’ta staj yapmaları, üniversite olarak yaşlılık ile ilgili yapılması planlanan anket çalışmaları ile akademik olarak mevcut ve yeni projelere ilişkin neler yapılabilir konularında fikir alışverişinde bulunduklarını” ifade etti.

Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Tahsin Özer de Yozgat Bozok Üniversitesi ve Sorgun ilçesinden gelen heyeti Hollanda’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Hollanda Yozgatlılar Federasyonunun kapısının Yozgat’a sevdalı olan, kendini Yozgatlı hisseden herkese açık olduğunu belirten Özer konuşmasının devamında: “Federasyon olarak kuruluş amacımız “mikro milliyetçilik, kavmiyetçilik, bölgecilik yapmak” olmadığı gibi, üzerimize düşen sosyal misyonun bizzat icracısı olmaktır. Amacımız, doğduğumuz yerle; doyduğumuz yeri birleştirmektir. Yeni yetişen neslimize sahip çıkmak; değerlerimizi unutturmamaktır. Yozgat’ın bilim yuvası lokomotifi olan Yozgat Bozok Üniversitemizden gelen heyet ile birlikte yapılması planlanan işbirliklerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdik. Yozgat’taki bakım evleri için neler yapılabilir konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yozgat Bozok Üniversitesi heyetine davetimize icabetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bozok Üniversitesi heyeti ayrıca Humanitas’ın eski direktörü Prof. Dr. Hans Becker ile görüşmeler gerçekleştirdi.

YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK

Yaşlılar konusunda Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Gerontoloji (yaşlılar bilimi) bölümü açılması konusunda görüşmeler yapıldı. Yakın bir zamanda “yaşlılık” konusunda eğitim çalışmalarına başlanacak. Yapılan anlaşmalar neticesinde Hollanda’dan bu konuda deneyimli hocalar da derslere katılmak için Yozgat’a gelecekler.

MEMNUNİYET DUYDU

Hollanda basınında da geniş yer bulan ziyaret ve görüşmeler sonrasında bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite heyetinin yaptığı görüşmelerden ve alınan neticeden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Hollanda’da yaşayan Yozgatlıların bu noktada ilgisi ve desteklerinden dolayı da teşekkür eden Karadağ, üniversiteyi uluslararası arenada görünür kılmak yolunda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. Haber Merkezi