Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın açıklanıyor.

Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde ve yurt dışında 11 merkezde gerçekleştirilen sınav, 62 bin 663 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise öğrenciler, 80 dakika içinde Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soruyu yanıtladı.

YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLIYOR

Sınav sonuçları açıklandığında öğrencilere posta yoluyla sınav sonuç belgeleri gönderilmeyecek.

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.