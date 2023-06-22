Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni fakülte birincilerinin konuşmaları ile devam etti.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi birincisi Yunus Koç’un yaptığı konuşmada: “Hem keyifli hem zorlu üniversite hayatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakültemize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza veda etsek de biliyoruz ki bu hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk mühendisleri için söylediği bir söz ile bitirmek istiyorum. “Türk mühendislerinin alnında, cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar”. Bizler de hayatımızın geri kalanında cumhuriyetimizin istikbalini aydınlatmak için canla başla çalışmalı ve bize güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmamalıyız. Arkadaşlarımın mezuniyet coşkusunu paylaşıyor, başarılarını kutluyorum. Sevgili arkadaşlarım! Mezuniyetimiz kutlu olsun! Her şey gönlünüzce olsun!” ifadelerini kullandı.

“BAŞLANGIÇ OLARAK DÜŞÜNÜN”

Rektör Yardımcısı aynı zamanda Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Akın konuşmasında şunları söyledi: “Mezuniyeti yeni başlangıçlar olarak düşünün. Hayatın gerçekleriyle yüzleşeceğiniz yeni bir döneme yelken açıyorsunuz. Başarının kapıları sizlerin azim ve kararlılığıyla açılacaktır. Sizler hedeflerinize kararlılıkla odaklanırsanız hayat çizginizde başarı da beraberinde gelecektir. Azim ve kararlılıkla öğrencileri daha iyi bir hayat koşullarına hazırlayan saygıdeğer hocalarımıza göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Başarının gizli kahramanları sevgili aileler. Bizlere güvenerek evlatlarınızı Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine temsil ettiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, bütün mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer mühendis, mimar ve şehir bölge planlamacı olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inancımız tamdır.”

“ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ”

Yozgat MYO Müdürü Mustafa Özdemir konuşmasında; “Eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan önlisans eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınız olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tam. Kendinizi sürekli olarak geliştirirken başarı her daim sizlerle birlikte olacaktır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve değerli aileniz kadar Yozgat Meslek Yüksekokulunu da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

Tören, dereceye giren öğrencilerin mezuniyet kütüğüne isim çakmaları ve öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimiyle sona erdi. Haber Merkezi