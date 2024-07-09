Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte aylıkların artırıldığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle, 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Bu durum, milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra, memur maaşlarına bağlı olarak değişen 65 yaş ve engelli aylıklarına da zam yapılmasını sağladı.

ZAMLI AYLIKLAR NE KADAR OLDU?

Önceki aylarda 3 bin 504 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, zamla birlikte 4 bin 180 TL'ye yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engeli olanlar için aylıklar 3 bin 337 TL,

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için 4 bin 999 TL,

18 yaş altı engelliler için ise aylıklar 3 bin 337 TL olarak belirlendi.

Bakan Göktaş: Toplam 4,8 Milyar TL ödeme yapıldı

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: HESAPLARA YATIRILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Göktaş, yaşlı aylıkları kapsamında 2,7 milyar TL, engelli aylıkları kapsamında da 2,1 milyar TL olmak üzere toplam 4,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi.