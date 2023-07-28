Yozgatlı çiftçileri de yakında ilgilendiren tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatma başladı.

Tarım Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin detayları şu şekilde sıraladı; Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 89 milyon 784 bin 906 lira, İyi Tarım uygulamaları desteği kapsamında 47 milyon 701 bin 90 lira, Organik Tarım desteği kapsamında 45 milyon 659 bin lira, Dane Zeytin desteği kapsamında 31 milyon 644 bin 739 lira, Mazot Gübre desteği kapsamında 11 milyon 480 bin 875 lira, Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 7 milyon 659 bin 340 lira, Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında ise 3 milyon 889 bin 50 lira olmak üzere toplam 237 milyon 819 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi