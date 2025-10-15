Bir mağdurun restoranda ödemeden sonra karakola çağrılmasıyla ortaya çıkan ağ, Bakanlık tarafından hazırlanmış kara listeyle de bağlantılı. Uzmanlar, POS ve QR ödemelerinde dikkat edilmesi gereken 6 kritik noktayı paylaştı.

Yasa dışı bahis örgütleri, ele geçirdikleri kara parayı POS cihazları veya QR kodları üzerinden sisteme sokarak aklama yoluna gidiyor. Özellikle POS üzerinden ödeme yapılırken, paranın gerçekten güvenilir bir hesaba yatıp yatmadığı nasıl anlaşılır? Hangi davranışlar risk sinyali verir?

Para Aklamada Şaşırtıcı Taktik

Türkiye gazetesinin haberine göre uzmanlar, masum müşterilerin üzerinden kara paranın aklanmasını üç aşamada yürüttüklerini aktarıyor:

1.Yerleştirme

Kara paranın finansal sisteme ilk defa girdiği bu aşama, çeteler için en riskli dönem. POS’lu işletmeler burada devreye giriyor. Çeteler, internetten topladıkları bahis gelirlerini çoğunlukla kripto veya dijital cüzdanlar gibi izlenmesi zor kanallarda topluyor. Ancak bu paraları fiziksel dünyada kullanabilmek veya örgüt üyelerine dağıtabilmek için paranın temizlenmiş görünmesi gerekiyor. Bu noktada mağazaların POS cihazından geçirilmiş sahte satışlar kullanılıyor; çete, elindeki nakdi sanki bir müşteri alışveriş yapmış gibi gösterip mağazanın hesabına temiz para geçirtiyor ve mağaza sahibine komisyon ödüyor.

2. Kaynağın gizlenmesi

Sisteme giren tutar doğrudan çetenin hesabına aktarılmıyor; bunun yerine para, birden çok işletme hesabı arasında karmaşık şekilde dolaştırılıyor. Örneğin aynı çetenin ağıyla bağlantılı bir restorana tedarik ücreti olarak havale yapılıyor, oradan bir nakliye firmasına nakliye ücreti olarak gönderiliyor; sonra bir inşaat firmasına malzeme bedeli adıyla aktarılıyor. Her transfer, paraya daha meşru bir görünüm kazandırıp izini zorlaştırıyor ve kaynağı araştıranlar için adeta bir labirent oluşturuyor.

3. Temiz paranın nihai kullanımı

Artık temizlenmiş görünen para nihai alıcılarına ulaştırılıyor. Bu fonlar genellikle yüksek değerli araç, mücevher, gayrimenkul alımlarında harcanıyor; büyük bahis sitelerinin kurulması, sunucu kiralama, yazılım geliştirme veya dijital reklamcılık gibi yeni yasa dışı yatırımlara yönlendirilebiliyor. Ayrıca, gerçek şirketlere ortak olunması veya yeni işletmeler açılması yoluyla ilerideki aklama faaliyetleri için daha sağlam bir zemin hazırlığı yapılabiliyor; örgütün diğer suç faaliyetlerinin finansmanında da kullanılabiliyor.

“Yemek Yedik, Karakola Düştük”

POS cihazı üzerinden yapılan ödemenin yasa dışı bahis hesabına aktarıldığını sonradan öğrenen bir mağdur yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“İki hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap, restoranın kendi POS’u yerine başka bir cihazdan çekildi. 5 bin liralık ödemeyi arkadaşım kredi kartıyla yaptı. Daha sonra bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı anlaşıldı ve bu yüzden karakola çağrıldık; hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke koyuldu. Masum olduğumuz sonradan ortaya çıktı fakat ciddi mağduriyet yaşadık.”

Bakanlığın “Kara Liste” Etkisi

Bir işlemin Bakanlık tarafından hazırlanan kara listedeki bir POS cihazı üzerinden gerçekleştirilmiş olması, o ödemenin otomatik olarak şüpheli kabul edilmesine ve ödeme yapan kişi hakkında adli süreç başlatılmasına yol açabiliyor.

Sanal POS ve QR Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gündelik yaşamda sıkça kullandığımız POS veya QR ile ödemelerde uzmanların uyarıları şöyle:

Ödeme yaparken, hizmet aldığınız işletmenin adı ve adresi ile POS’tan çıkan fişte veya ekranda görünen işletme adının aynı olduğundan emin olun. Fark varsa işlemi durdurun.

Arızalı POS Tuzağı

İşletme POS’umuz arızalı, başka bir POS getirelim diyorsa, mümkünse nakit ödemeyi tercih edin veya işlemi gerçekleştirmeyin.

Fiş ve Fatura Şart

Özellikle 5 bin lira ve üzerindeki ödemelerin POS fişlerini en az 6 ay saklayın. Fişin yanı sıra işletmeden mutlaka fatura veya belgeli fiş talep edin; bu belgeler olası bir soruşturmada hayati öneme sahip.

İşletme, kartınızı pos cihazına temas ettirmeden kart bilgilerinizi yazarak veya bir uygulamaya girerek sanal POS işlemi yapmak isterse büyük risk altındasınız bu tür talepleri reddedin.

Size okutulan QR kodun veya yönlendirildiğiniz uygulamanın gerçekten hizmet aldığınız işletmeye ait olduğundan emin olun.