Sızma olayının bu yılın nisan ayında gerçekleştiği, ancak platform yöneticisi Troy Hunt tarafından yakın zamanda tespit edildiği belirtildi. Hunt’a göre, bu bilgiler daha geniş kapsamlı bir hack saldırısından derlenerek bir araya getirildi.

Tehlike Gmail’in Ötesinde

The Independent’ın haberine göre, saldırganlar yalnızca Gmail hesaplarına değil, bu hesaplarla bağlantılı diğer servislere de erişim sağlayabilir. Bu durum, kullanıcı verilerinin çok daha geniş bir tehdit alanına yayılabileceğini gösteriyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: “Hemen Önlem Alın”

Siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarına şifrelerini derhal değiştirmeleri ve iki aşamalı kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeleri çağrısında bulunuyor. Bu özellik, şifre ele geçirilse bile hesaba tek başına erişimi engelliyor.

Hesap Güvenliği İçin 3 Basit Adım

Şifrenizi hemen değiştirin.

İki aşamalı doğrulamayı aktif edin.

Aynı şifreyi birden fazla platformda kullanmayın.

Uzmanlar ayrıca, yapay zekâ destekli siber saldırıların giderek arttığına dikkat çekerek, kullanıcıların güvenlik ayarlarını düzenli olarak güncellemelerinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.