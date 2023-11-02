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“Hero Baby İsrail malı mı? Hero Baby Türk malı mı?” Hero Baby kimin? Vatandaşların sıkça merak ettiği bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hero Baby, dünya genelinde bebek ve çocuk gıdaları, çocuk sütleri, reçeller, sağlıklı atıştırmalıklar ve bisküviler gibi ürünleriyle tanınan bir markadır. Ancak Hero Baby İsrail malı değildir.

Hero Baby, 1886 yılında Gustav Henckell ve Gustav Zeiler tarafından kurulan ve Hero AG şirketi çatısı altında üretilmektedir. Hero AG, merkezi İsviçre'de bulunan ve 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren bir şirkettir. Dolayısıyla Hero Baby, İsviçre merkezli bir markadır ve İsrail malı değildir.

Türkiye'de de Hero Baby ürünleri bulunmakta olup, yerel distribütörler aracılığıyla Türk tüketicilere sunulmaktadır. Hero Baby, bebeklerin ve çocukların sağlıklı beslenmesine odaklanan bir marka olarak bilinir ve dünya genelinde güvenilir bir ürün sağlayıcısıdır.