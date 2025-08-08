Araştırmacılar, chatbot’un bazı zararlı davranışlara karşı uyarılar verdiğini ancak çoğu durumda kişiselleştirilmiş ve ayrıntılı planlarla rehberlik ettiğini tespit etti.

İyi Tespit İçin Çalışmalar Sürüyor

OpenAI, rapor sonrası yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin hassas durumları daha iyi tespit edebilmesi için geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uzmanlara göre ChatGPT’nin bu tür bilgileri gençlere, arama motorlarından farklı olarak duygusal bir bağ kurarak sunması, güven duygusunu artırıyor.

Duygusal Bağ Kuruyor

OpenAI CEO’su Sam Altman da geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, gençlerin ChatGPT ile duygusal bağ kurduğunu kabul etmişti. Altman, “Gençler, ‘Hayatımda olan her şeyi ChatGPT’ye anlatmadan karar veremem’ diyor. Bu çok rahatsız edici” ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 40 Artış!

OpenAI’nin geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 4 Ağustos'ta açıklanan verilere göre haftalık 700 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Mart sonunda 500 milyon olan haftalık kullanıcı sayısı, yalnızca birkaç ay içinde yüzde 40 artış gösterdi.