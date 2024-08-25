Bu iddia ilk başta espri gibi gelse de, ardında uzun bir tarihi hikâye yatıyor. İşte Yozgatlıların atası olarak kabul edilen Keltlerin ilginç öyküsü...

Anadolu tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden biri de Keltler, yani günümüz İskoç ve İrlanda halklarının atalarıdır. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Büyük Nefes ve Küçük Nefes köylerinde bulunan tarihi eserler, bu bağlantıyı kanıtlıyor. Antik mezarların ayrıntılı incelemeleri, Galatların bu bölgede yaşadığını ortaya koyuyor. Kızıl saçlı Yozgatlıların atası olan Keltlerin bu topraklara nasıl geldiğine birlikte göz atalım.

Keltler, yaklaşık 4000 yıl önce Orta Avrupa'dan hareket ederek önce Macaristan'a, ardından da Yunanistan'a göç ettiler. Göç ettikleri bölgelerde yağma ve acımasızlıklarıyla tanınan Keltler, her duraklarında yeni yerleşim yerleri kurdular. Göç sırasında bazı gruplar bir tepeye yerleşti ve burada kalmaya karar verdiler. Bu tepeye hâlâ Galata denir ve bazı teorilere göre Galata ismi Keltlerden gelmektedir.

Keltler, Adapazarı'na yerleşmeyi kabul ettikten sonra, bazıları bu bölgeye göç edemeyip, Galata'da kaldı ve zamanla asimile oldular. Adapazarı'ndan sonra Yozgat ve Ankara tarafına yerleştirilen Keltler, Bitinya ve Selevkos bölgesine tampon bölge oluşturmaları amacıyla buraya gönderildiler. Bu yerleştirilen bölge daha sonra Galatya olarak adlandırıldı.

Ankara'nın, yaklaşık 3000 yıl önce Keltler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Ankara'nın isminin, Keltçe 'Ankyra'dan geldiği ve 'durduran' anlamına geldiği iddia edilmektedir. Bu isim, Keltlerin bu bölgeyi düşmanlardan koruma amaçlı yerleştiği gerçeğine işaret ediyor olabilir.

Ancak Anadolu'da uzun süre barınmak zordu. Yedinci Mihail, Alp Arslan ve Kutalmış oğlu Süleyman, Galatya Krallığı'nı yıkmak ve bölgeyi Türkleştirmek amacıyla ittifak yaptılar. Bu baskılar sonucunda bazı Galatlar Yozgat ve Ankara'ya yerleşti. Bizans ve Selçuklu baskılarının ardından bazı Galatlar Konstantinopolis'e, ardından Avrupa'ya göç etti. Bir kısmı ise Anadolu'da kalarak asimile oldu ve genetik mirasları belki de bugün hâlâ Yozgat'ta yaşamakta, İskoç ve İrlanda halklarının hatırasını yaşatmaktadır.