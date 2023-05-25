Bulduğu her fırsatta okul ziyaretleri yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim okulunu ziyaret etti.

Ziyarette sınıfları tek tek gezen Yoldaş öğrenciler ile sohbet ederek gelecek eğitim hayatları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra öğretmenler ile toplantı yapan Yoldaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirme yaptı.

Yapmış oldukları çalışmalarda dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür eden Yoldaş, “Bulduğumuz her fırsatta okullarımızı ziyaret geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle ve okul idarecilerim ile bir araya geliyoruz. Öğrencilerim ile sohbet ederek gelecek hakkında konuşuyor, okul idarecilerimiz ile yapmış oldukları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da okullarımızı ziyaret etmeye devam edip, kıymetli öğrencilerimiz ve okul idarecilerimle bir araya geleceğiz. Unutmayalım ki eğitim ailede başlar okulda devam eder. Bu yüzden öğrencilerimize en kaliteli eğitimi aldırmak için tüm gayretlerimizle çabalıyoruz. Gayretlerinden dolayı öğretmenlerimize, yardımcı personellerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ederim” dedi. Ahmet Ayverdi