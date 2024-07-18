Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 1 şahıs yakalandı.

17 Temmuz 2024 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda “Cinsel taciz” suçundan “6 ay 22 gün” hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından “Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde ‘Cinsel taciz’ suçundan ‘6 ay 22 gün’ hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemler akabinde cezaevine teslim edilmiştir” açıklamasında bulunuldu.