Esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Oda Başkanı Mustafa Akdemir, “Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek hem istişare ediyor, hem de sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. İstişare ile sorunlarımızın çözümü için çalışıyoruz. Bu vesileyle ilimizde faaliyet gösteren esnaflarımıza hem hayırlı işler dilemek, hem de isteklerini dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımızın özverili ve fedakarca çalışmaları bizleri mutlu ediyor” dedi.

“GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ”

Yozgat Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası olarak hızla büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Akdemir, “Her geçen gün ailemiz daha da genişliyor. Özellikle gençlerimizin mesleği daha çok yönelmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Mesleğimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için çalışmaya devam edeceğiz, zincir marketlerine inat her sokakta var olmaya devam edeceğiz ve tüm imkanlarımızla ayakta kalmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Esnaflara yapmış olduğu ziyaretlerde istekleri, sorunları ve talepleri dinlediklerini belirten Akdemir, “İstişareye her zaman çok önem verdik, vermeye devam edeceğiz. Her bir esnafımız bizim için çok değerlidir. Yaptığımız ziyaretlerde genellikle devlet destekleri, perakende yasasının güncellenmesi, vergi ve borçlarda ödeme kolaylığı, girdi fiyatlarının artışı, zincir marketlere karşı birlikte mücadele gibi konular bizlere iletiliyor. Esnaflarımızın haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile mesleğimize yeni katılan ve işyerlerini açan esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduk. Allah tüm esnafımıza bereketli kazançlar versin” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan