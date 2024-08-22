424 bin nüfuslu bu şehir, karasal iklimi, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle hem tarih hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yozgat, Türkiye’nin merkezine yakın konumu sayesinde, ülkenin kuruluş dönemlerinde başkent olma potansiyeline sahip bir şehir olarak biliniyor.

Tarihi boyunca Lidya Krallığı, Persler, Kapadokya Krallığı, Selçuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Yozgat, Osmanlı dönemine ait konakları ve camileriyle tarihi bir dokuya sahip.

1408 yılında Osmanlı topraklarına katılan şehir, ziyaretçilere Osmanlı dönemine ait önemli eserleri görme fırsatı sunuyor.

YOZGAT’TA NERELER GEZİLMELİ?

Her ne kadar yeni yatırımlarla geliştirilmeye çalışılmasa da Yozgat, doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor.

Bozok Yaylası, Türkiye’nin yayla turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olarak bilinirken, Çamlık Milli Parkı, Kazankaya Kanyonu ve Çeşka Yeraltı Şehri gibi yerler doğa ve tarih severler için cazibe merkezleri oluşturuyor.

Çamlık Milli Parkı, Türkiye’nin ilk milli parkı unvanına sahip ve zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Aydıncık ilçesinde bulunan ve bir ayağı Çorum’a uzanan Kazankaya Kanyonu ise kaya tırmanma ve doğa yürüyüşleri için ideal bir ortam sunuyor.

YOZGAT MUTFAĞI

Yozgat’ın mutfağı da oldukça zengin. Şehir hem et ve sebze yemekleri hem de çeşitli çorbalarıyla tanınıyor. Şehrin en ünlü lezzetlerinden biri olan tandır kebabı, yöresel bulama çorbası, helle çorbası ve düğürcük çorbası, tatmanız gereken lezzetler arasında. Şehirde restoranlarda geleneksel Anadolu mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Kış aylarında sert karasal iklimi nedeniyle çok soğuk olan Yozgat, yaz aylarında ise oldukça sıcak ve kuru bir hava sunuyor. Şehri gezmek için en uygun zamanlar ılıman ilkbahar ve sonbahar ayları olarak öneriliyor.

YOZGAT’IN HAVALİMANI YOK AMA YHT’Sİ VAR!

Ulaşım açısından, Yozgat’a kara yolu ve demir yolu ağlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara ve Adana gibi tüm büyük şehirlerden düzenli olarak otobüs ve tren seferleri bulunuyor.

Yozgat’ın havalimanı henüz hizmete girmediği için, Sivas Nuri Demirağ ve Kayseri Havalimanları şehir merkezine 2 saat uzaklıkta bulunuyor ve bu havalimanlarından şehir merkezine ulaşmak mümkün. Ama buna gerek kalmadan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren ile Yozgat’a gelmek artık daha kolay.

Şehir içi ulaşım ise belediye otobüsleri, minibüsler ve taksilerle sağlanıyor. Belediye otobüsleri ve minibüsler sabah 06.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

YOZGAT’I KEŞFETMEK İÇİN BİR NEDEN?

Yozgat’ın kültürel etkinlikleri de oldukça zengin. Ayancık Uluslararası Sürmeli Festivali ve Çayıralan Bal ve Kültür Festivali gibi etkinlikler, şehri ziyaret edenler için keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Doğa gezileri, kaplıcalar ve tarihi mekanlar ile Yozgat, her yönüyle keşfetmeye değer bir şehir olarak öne çıkıyor. Melike Aslı Arslan